Трамп рассказал о встрече с Кардашьян

Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере о встрече с телезвездой Ким Кардашьян-Уэст.

По словам президента, они обсудили тюремную реформу и возможные изменения в условиях содержания заключенных. Также Трамп отметил, что встреча была «отличной».

Реклама

Ранее сообщалось, что Кардашьян в среду, 30 мая, проведет встречу с Трампом. Личная беседа потребовалось из-за обеспокоенности телезвезды о пожизненном заключении 67-летней Элис Мари Джонсон, которую признали виновной в торговле наркотиками.

Джонсон была осуждена в 1997 году, в данный момент она отбывает наказание в исправительном учреждении Алисвилля в штате Алабама. По мнению Кардашьян и ее адвоката Шона Холли, наказание необходимо смягчить.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF