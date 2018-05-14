Меланья Трамп перенесла операцию на почках

Первая леди США Меланья Трамп перенесла небольшую операцию на почках. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

«Сегодня утром Первая леди Меланья Трамп перенесла процедуру эмболизации на почках из-за доброкачественных новообразований. Процедура прошла успешно и без осложнений», — говорится в сообщении.

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Первая леди США находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, где пробудет еще неделю. Отмечается, что Меланья Трамп с нетерпением ждет возможности вернуться к работе.

Ранее Меланья Трамп объявила кампанию по поддержке детей.