Принц Гарри выбрал шафера на свадьбу

Шафером принца Гарри на свадьбе с американской актрисой Меган Маркл станет его брат, герцог Кембриджский Уильям. Об этом сообщается в твиттере Кенсингтонского дворца.

«Принц Гарри попросил своего брата, герцога Кембриджского, быть шафером на его свадьбе с мисс Меган Маркл», — говорится в сообщении.

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В свою очередь, во время свадьбы принца Уильяма с Кейт Миддлтон его шафером был Гарри.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл должна состояться 19 мая в часовне Святого Георгия.

Ранее сообщалось, что премьер-министра Великобритании Терезу Мэй не пригласили на королевскую свадьбу. Также ранее сообщалось, что для Маркл создали свадебные духи.