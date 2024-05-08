В России резко выросло число новых квартир на продажу

За последний год предложение в новостройках в среднем по России выросло на 31%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе «Авито Недвижимость».

Сильнее всего по итогам апреля выбор увеличился в сегментах двухкомнатных квартир и объектов с четырьмя комнатами и более — на 36% по сравнению с прошлым годом. Предложение «трешек» выросло на 35%. Доступных к покупке «однушек» стало на 32% больше, а студий — на 25%.

При этом в большинстве российских городов спрос на новое жилье за год сократился. Исключение составили Улан-Удэ, где интерес к объектам на первичном рынке вырос на 76%, а также Омск (+7%), Москва (+5%) и Томск (+1%).

Дешевле всего квадратный метр в новостройке сегодня обойдется в Оренбурге (73 тыс. рублей). Самые высокие цены традиционно наблюдаются в Сочи (452 тыс. рублей), Москве (373 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (251 тыс. рублей).

До этого в РФ зафиксировали сокращение выдачи ипотечных кредитов почти в 1,5 раза.

Ранее стало известно, сколько россиян планируют покупку жилья в этом году.