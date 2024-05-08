Названы три блока мировой экономики

Мировая экономика разделилась под влиянием геополитических проблем на три блока: объединенные вокруг Китая, США, а также неприсоединившиеся. Такое мнение выразила первый заместитель директора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

Во время выступления в Стенфордском университете экономист указала на растущую фрагментацию мировой экономики. Она напомнила, что доля Китая в импорте США снизилась за последние шесть лет на 8 процентных пунктов из-за торговых споров, за тот же период доля США в импорте Китая сократилась на 4%.

Прямая торговля между Россией и странами Запада «рухнула» после начала специальной военной операции (СВО) на Украине и санкций, добавила Гопинат.

Тот факт, что соперничество Китая и США не сказалось на мировой торговле сильнее, Гопинат связала с существованием третьих стран, ставшими «соединительными». Прежде всего — Мексики и Вьетнама.

Для борьбы с тенденцией фрагментации Гопинат предложила несколько шагов, среди которых было «соблюдение существующих правовых рамок». По ее словам, это помогло бы повысить доверие в международной валютной системе.

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По информации портала, ЕС в очередном пакете санкций внесет еще 52 компании в список фирм, подозреваемых в поставках запрещенной продукции в России.

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