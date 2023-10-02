В какие страны россияне могут полететь прямым рейсом
Осенью 2023 года из аэропортов РФ можно без пересадок улететь в 38 стран мира. По данным Росавиации, недавно список государств, с которыми Россию связывает прямое авиасообщение, пополнила Мьянма. 5 сентября в Новосибирске приземлился первый за 30 лет самолет Myanmar Airways International из Мандалая.
25 августа из Владивостока в Пхеньян вылетел пассажирский рейс Air Koryo. В компании не уточнили, будут ли полеты по этому маршруту регулярными. Этот рейс между Россией и КНДР стал первым с начала пандемии.
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Алина Джусь/"Газета.Ru"
С 30 сентября «Аэрофлот» возобновил регулярные полеты в индийский штат Гоа из Москвы, а с октября россияне смогут отправиться из Екатеринбурга и Хабаровска в Бангкок. Кроме того, по слова главы управления по туризму китайского Хайнаня Саньи Альберта Ипа, есть вероятность, что жители РФ до конца года получат возможность летать до экзотического острова без пересадок.
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