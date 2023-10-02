02 октября 2023, 08:03 Инфографика В какие страны россияне могут полететь прямым рейсом

Осенью 2023 года из аэропортов РФ можно без пересадок улететь в 38 стран мира. По данным Росавиации, недавно список государств, с которыми Россию связывает прямое авиасообщение, пополнила Мьянма. 5 сентября в Новосибирске приземлился первый за 30 лет самолет Myanmar Airways International из Мандалая. 25 августа из Владивостока в Пхеньян вылетел пассажирский рейс Air Koryo. В компании не уточнили, будут ли полеты по этому маршруту регулярными. Этот рейс между Россией и КНДР стал первым с начала пандемии.

close 100% Алина Джусь/"Газета.Ru"