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Не ешь и не пей! В чем ограничивают себя россияне

Согласно результатам недавнего исследования Аналитического центра НАФИ, только 25% россиян позволяют себе употреблять в пищу абсолютно все, что они захотят, и не ставят себе никаких ограничений в питании. Остальные респонденты следуют тем или иным запретам.
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

Как ни странно, первые строчки черного списка занимают даже не блюда, а напитки. Так, 37% опрошенных не пьют газировку, а 33% – отказываются от алкогольных напитков.

Почти треть жителей России (30%) стараются не есть пищу за несколько часов до сна. Примерно каждый четвертый (24%) старается избегать жирной пищи, а каждый пятый (21%) – острой. 17% респондентов отказывают себе в сладком, 16% не едят мучное.

Почти две трети россиян (61%) ответили, что хорошо осведомлены о правилах здорового питания. А самыми подкованными в этом вопросе оказались женщины старше 55 лет, имеющие высшее образование и свой собственный бизнес, отмечают социологи.

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