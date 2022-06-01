01 июня 2022, 20:05 Инфографика Как россияне ухаживают за своими автомобилями в 2022 году

Весной 2022 года россияне резко сократили расходы на содержание автомобилей в сравнении с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствует исследование банка «Русский стандарт», подготовленное по заказу «Газеты.Ru». Так, автовладельцы на 35% стали реже красить машины, делать кузовной ремонт и тюнинг.

Как россияне ухаживают за своими автомобилями и сколько на это тратят в 2022 году — в инфографике «Газеты.Ru»