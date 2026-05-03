В московском аэропорту отменили особый режим работы

В московском аэропорту Домодедово сняли ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Аэропорт Домодедово. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в публикации.

О том, что Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, в Росавиации заявили в 15:42 мск.

Также аналогичные меры приняли во Внуково.

Утром 3 мая сообщалось, что в аэропорту Пулково после открытия воздушного пространства задержано более 40 рейсов — каждый более чем на два часа.

Ранее российский самолет, следовавший в Баку, экстренно развернули над Казахстаном.