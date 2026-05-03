В Калужской области продолжают сбивать дроны

Шапша: в Калужской области за утро и день силами ПВО уничтожены еще 14 БПЛА

За утро и день 3 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще 14 дронов над Калужской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

Он уточнил, что БПЛА нейтрализовали над территориями Барятинского, Думиничского, Жуковского, Людиновского, Малоярославецкого, Медынского, Мосальского, Перемышльского, Спас-Деменского и Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

«На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — добавил Шапша.

Незадолго до этого пресс-служба министерства обороны рассказала, что российские средства ПВО за четыре часа уничтожили над семью регионами страны 75 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Налеты дронов произошли в период с 12:00 до 16:00 мск. БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской и Тульской областями, а также Московским регионом.

Ранее возгорание произошло на подстанции в Калужской области из-за атаки дронов.