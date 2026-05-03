«Это признание поражения»: американист объяснил, почему Трампу не нравится мирный план Ирана

Мирный план Ирана, переданный США, носит жесткий характер, поскольку Тегеран уверен в наличии преимущества в конфликте из-за владения Ормузским проливом. Об этом «Газете.Ru» рассказал американист Малек Дудаков, отметив, что энергокризис сильнее бьет по экономике США и рейтингам Дональда Трампа, чем по Ирану.

«Новые пункты продолжают носить довольно жесткий характер в отношении Соединенных Штатов по понятной причине — Иран полагает то, что у него сильная рука и преимущество в нынешней ситуации на фоне с его стороны перекрытия Ормузского пролива. Это усугубляет энергокризис и в США, и в Европе, и в целом на Западе, это сильно бьет по рейтингам Трампа, которые уже в последних опросах упали до 33%, и это распаляет антивоенные настроения в Соединенных Штатах с большими серьезными протестами, которые недавно там снова прокатывались и с общественным мнением — порядка 70% американцев негативно воспринимают действия Трампа в Иране и выступают за немедленное перемирие без предварительных условий. Цены на топливо снова ставят рекорды, уже приближаются в среднем к пяти долларам за галлон в Америке, а во многих штатах вроде Калифорнии они уже больше шести долларов за галлон. В общем, ситуация тревожная для Соединенных Штатов, и там удар экономический будет проявляться все сильнее, чем дольше эта ситуация с закрытием Ормузского пролива не разрешается», — сказал он.

По словам политолога, американцы надеются, что блокада с их стороны приведет к коллапсу нефтяной индустрии Ирана, однако Республике пока удается проводить танкеры через пролив. Дудаков при этом считает, что компромисс в переговорном процессе уже найден.

«Переговорный процесс идет довольно сложно, учитывая, что переговорные позиции США и Ирана продолжают сильно расходиться друг с другом. Однако некоторое сближение мы все-таки уже наблюдаем. В частности, сейчас иранская сторона согласилась с требованием американцев рассматривать вопросы, связанные с открытием Ормузского пролива, вместе со всеми другими факторами, включая будущий статус ядерной программы Исламской Республики. Это то, к чему американцы стремились активно. Изначально Иран требовал для начала разблокировать Ормузский пролив с американской стороны, а потом уже обсуждать все остальное», — пояснил он.

Эксперт уточнил, что принятие условий Ирана будет означать поражение США, на которое Трамп пока не может пойти.

«Администрация Трампа не может принять эти условия сейчас, потому что это будет означать признание своего поражения: вывод войск с Ближнего Востока, разморозка активов, снятие санкций — Трампу не удастся это представить своей победой, даже если Иран в обмен на это пообещает какое-то количество лет не разрабатывать свою ядерную программу. Соответственно, Трамп завис в такой ситуации, буквально его поставили на растяжку. То есть принимать условия Ирана не хочется, а альтернатива — это блокада Ормузского пролива, которая бьет сильнее по Америке, чем по Ирану», — добавил он.

По мнению Дудакова, возобновить боевые действия Вашингтон не может из-за негативных настроений в обществе и истощения военных ресурсов.

«Это крайне негативно будет воспринято американским электоратом и немалой частью американского политического класса. Те же демократы сейчас активно требуют прекращать боевые действия и уже договариваться. Ну и это добьет рейтинги Трампа. Плюс еще проявляется и истощение американских военно-технических возможностей, то есть тех же дальнобойных ракет гораздо меньше и не хватает противоракет для систем ПВО. Новую эскалацию придется устраивать в условиях истощения американских военных запасов. Из этой тупиковой ситуации Трамп пока не может найти выход, а она его затягивает все глубже и глубже на дно», — заключил американист.

3 мая агентство Tasnim сообщило, что власти Ирана передали США документ из 14 пунктов, в котором изложены ключевые условия для завершения конфликта. В публикации назвали этот документ ответом на мирный план Вашингтона, который состоял из девяти пунктов. Тегеран настаивает на том, чтобы все спорные вопросы были урегулированы в течение 30 дней, тем самым смещая фокус с предложенного США временного перемирия на полноценное окончание войны.

Кроме того, иранские власти требуют от США гарантий ненападения, вывода американских войск из сопредельных регионов, снятия морской блокады и разморозки заблокированных активов Ирана. Тегеран также хочет добиться выплаты репараций, отмены санкций, установления новых правил для судоходства в Ормузском проливе.

Еще до получения условий президент США Дональд Трамп усомнился в приемлемости направленных Ираном требований, однако пообещал рассмотреть мирный план.

Ранее Иран пригрозил США «карающим ответом» за морскую блокаду.