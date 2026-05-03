Канцлер Германии резко ответил больной женщине на вопрос о сфере здравоохранения

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц в резкой форме ответил больной раком жительнице ФРГ, которая задала ему вопрос, посвященный теме сокращений в сфере здравоохранения. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел 30 апреля во время встречи Мерца с жителями в Зальцведеле. Женщина обратилась к канцлеру, заявив, что у нее рак кожи IV стадии и она едва может позволить себе оплату собственного погребения. Она выразила непонимание, почему действующее правительство Германии хочет провести сокращения в сфере здравоохранения, но одновременно с этим пытается повысить зарплаты министрам.

Издание утверждает, что Мерц поморщился еще до того, как женщина успела закончить вопрос. По его словам, никогда и никем не рассматривалась возможность повышения зарплат членам правительства.

«Все остальное — ложное утверждение», — добавил Мерц.

Bild добавляет, что несколько недель назад предложенный законопроект предусматривал увеличение зарплат высокопоставленным чиновникам почти на €40 тыс. Из-за того, что зарплата федерального канцлера Германии привязана к данным выплатам, она бы тоже выросла примерно на €65 тыс. Позднее от данного предложения отказался министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт.

До этого сообщалось, что 76% опрошенных жителей Германии недовольны работой правительства канцлера ФРГ Фридриха Мерца, а его работу не одобряет 71% респондентов.

