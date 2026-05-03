«Целью атаки стал морской порт». ВСУ атаковали российские города сотнями беспилотников

В Ленинградской области отразили атаку более 60 дронов. Ключевой целью ВСУ был морской торговый порт Приморск, сообщил глава Ленобласти. Всего за ночь над 16 регионами России сбили 334 украинских беспилотника. В Смоленске обломки упали на многоквартирный дом, пострадала семья из трех человек. Также дроны пытались долететь до Москвы. Массированная атака привела к приостановке работы аэропортов и задержкам рейсов.

В ночь на 3 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь устроили массированную атаку беспилотников на российские города. По данным Минобороны России, всего были сбиты 334 дрона над 16 регионами.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что над регионом сбили более 60 дронов.

«Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск. В результате отражения атаки в Приморске возникло возгорание, на данный момент последствия возгорания ликвидированы», — написал чиновник.

Он добавил, что разлива нефти не зафиксировано. Опасность атаки беспилотников продлилась в регионе около 9,5 часа.

Житель Петербурга Дмитрий рассказал «Газете.Ru», что слышал звуки взрывов ночью:

«Слышали в 3 часа ночи низкий такой звук хлопков. Ощущения интересные… адреналиново. Мы на краю Васильевского живем, звук как будто близкий достаточно был, но это буквально в пределах 10 минут было слышно».

Как отмечает Telegram-канал «Осторожно, новости», в Санкт-Петербурге во время налетов на регион наблюдались сбои в работе мобильного интернета. Кроме того, аэропорт Пулково временно не принимал и не отправлял самолеты, предупреждали в пресс-службе воздушной гавани. По данным Росавиации, ограничения продлились около шести часов . Это привело к задержкам рейсов, предупредили в Пулково:

«На текущий момент — более [чем на] 2 часа задержаны более 40 рейсов. Однако команды аэропорта и авиакомпаний делают все возможное для выполнения запланированного полетного плана».

Telegram-канал Baza уточнил, что всего задержали более 70 самолетов, а почти 20 авиарейсов отменили. Некоторые воздушные суда сажали в других аэропортах. Например, рейс из Антальи приземлился в Москве.

По информации Telegram-канала SHOT, украинские беспилотники летели в сторону Санкт-Петербурга.

«Как рассказали SHOT жители из разных городов Ленобласти, сегодня ночью в небе над регионом снова неспокойно: в ряде районов слышен характерный звук пролета БПЛА в сторону Северной столицы, также сообщают о нескольких взрывах», — писало издание.

В Смоленской области ранена семья

В Смоленской области из-за украинской атаки пострадала семья из трех человек, объявил губернатор Василий Анохин:

«В результате отражения атаки ВСУ обломки одного из дронов попали в многоквартирный жилой дом. К сожалению, пострадали мирные граждане — двое взрослых и один ребенок».

Состояние мужчины оценивают как средней степени тяжести, его доставили в больницу. Женщина и ребенок пострадали меньше и проходят лечение на дому. На местах падения обломков работают сотрудники оперативных служб. Всего над регионом ликвидировали 21 дрон.

В прокуратуре региона рассказали, что взяли на контроль соблюдение прав жителей поврежденного дома.

Попытки атаковать Москву

ВСУ попытались атаковать и Москву. Как сообщил мэр Сергей Собянин, всего с 00:29 до 11:23 российские военные уничтожили пять беспилотников, летевших к столице. На местах падения обломков работают специалисты.

В Росавиации писали, что в 2:25 и в 2:41 приостанавливалась работа столичных аэропортов Шереметьево и Внуково. В 4:11 ограничения были сняты, однако в 9:59 Внуково снова перестал принимать и отправлять авиарейсы.

«Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются обслуживанием в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами в зависимости от продолжительности ожидания вылета», — рассказали в аэропорту.

По данным онлайн-табло Внуково, задержан вылет 21 самолета и один рейс отменен . На прилет задержки наблюдаются у 13 рейсов, часть из них перенаправили в Шереметьево и Домодедово.

Вечером 2 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев написал о сбитии над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной шести беспилотников. При этом в деревне Чернево Волоколамского округа в результате атаки погиб 77-летний мужчина.