В Госдуме назвали цели Европы в отношении Армении и Украины

Саммит Европейского политического сообщества с участием президента Украины Владимира Зеленского в Ереване — это попытка властей Франции и Армении поднять свои рейтинги и отвлечь внимание общественности от «катастрофических условий». Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Александр Толмачев, отметив, что обсуждение украинского конфликта на мероприятии не будет результативным.

«Армения может повторить судьбу Украины, если сделает неправильный выбор исторического пути. Соседняя страна рискует сервировать себя в качестве блюда на европейском столе. Так называемый саммит Европейского политического сообщества — это что-то вроде подорожника или пластыря, которым лидеры Франции и Армении пытаются починить свои рейтинги. Такие встречи — это просто попытка отвлечь внимание от катастрофических условий, в которых оказались Европа и Армения. Заявленная тема — «новые меры поддержки ВСУ и украинской экономики» — абсолютно беспредметна», — сказал он.

Толмачев подчеркнул, что на саммите Европа намерена лишь узнать, какие ресурсы Киева и Еревана можно «забрать себе».

«В реальности задача одна: пустить пыль в глаза и создать иллюзию «стройного единства». Которое, разумеется, невозможно, ведь Европа не собирается разговаривать ни с Арменией, ни с Украиной на равных. Цель европейцев — прощупать, какие ресурсы и возможности можно забрать себе. Насчет участия Зеленского отмечу одно: встречаясь с нелегитимным предводителем террористического режима, лидеры Евросоюза бросают тень на собственную легитимность», — добавил он.

4-5 мая в Ереване пройдет саммит Европейского политического сообщества. Его главной темой станет укрепление взаимоотношений Армении и Евросоюза. Мероприятие предусматривает также отдельную сессию на тему Украины, в рамках которой планируется обсудить дальнейшую стратегию конфликта с Россией.

На саммит прилетят представители примерно 50 государств. По данным СМИ, Зеленский уже прибыл в Ереван для участия в саммите о поддержке Украины.

