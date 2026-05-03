Над Москвой уничтожили два беспилотника ВСУ

На подлете к Москве обнаружено и уничтожено два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

«Два БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Таким образом, общее число украинских дронов, сбитых на подлете к столице 3 мая, достигло 8.

До этого основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил, что беспилотники для атаки на Московскую область в ночь на 3 мая могли запустить из Черниговской или Сумской областей, либо с территории Латвии. Он уточнил, что с территории Латвии ВСУ запускать беспилотники гораздо эффективнее, поскольку, с его слов, все российские средства сейчас нацелены на территорию Украины и контролируют все точки в Восточной Украине.

По его словам, российские войска уничтожают первопричину — точки старта и заводы. В связи с этим, отметил Кондратьев, места производства этих дронов переносят на территорию Европы, в частности, «Лютые» выпускают в Польше.

Ранее в Курской области взорвался беспилотник, пострадал мужчина.