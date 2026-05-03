«Видели живой». Волонтеры две недели ищут девочку, пропавшую после ударов ВСУ по Туапсе

14-летнюю девушку, пропавшую после удара ВСУ по ее дому в Туапсе 16 апреля, предположительно, увидели живой в лесу, но она «оттолкнула» участника поисков и сбежала, заявили волонтеры. Хотя тело и не нашли, первоначально власти сочли подростка погибшим, поскольку комната, где она спала в момент удара, оказалась полностью разрушена и сожжена. Спустя две недели поисков власти признали ребенка живым, изменив статус на пропажу без вести. Как волонтеры днями и ночами ищут пропавшего ребенка — в материале «Газеты.Ru».

Волонтеры, которые ищут 14-летнюю девушку, пропавшую 16 апреля после атаки украинских беспилотников на Туапсе, видели ее живой. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Спустя две недели поисков один из сотрудников отряда «Ратиборец» сообщил, что видел девочку в лесу живой, но она оттолкнула его и убежала»,

— сообщает издание.

Кроме того, волонтеры с помощью тепловизоров ежедневно фиксируют перемещения фигуры, похожей на детскую, однако найти ее не получается.

Поиски продолжаются.

Исчезновение под огнем

Подросток пропала в Туапсе 16 апреля во время массированной атаки беспилотников ВСУ на город. Один из дронов полностью разрушил дом, в котором жила девушка, из-за чего ее сочли погибшей.

«По уточненным данным, после разбора завалов и работы экспертов погиб один ребенок — 14-летняя девочка, вторая погибшая — взрослая девушка, ее личность устанавливают», — заявлял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Telegram-канале Kub Mash рассказали, что во время падения беспилотника дома вместе с девушкой находились ее родители и двоюродная сестра.

«После взрыва все, кроме нее, выбежали на улицу — 14-летняя девочка осталась в комнате. Отец сразу рванул обратно и начал разбирать завалы руками»,

— пишет издание.

Однако, пока мужчина искал дочь, раздался второй взрыв и начался пожар, из-за чего ему пришлось прекратить поиски. Тем не менее семья надеялась, что девушка жива, поскольку из-под завалов удалось извлечь уцелевшую кошку.

«Папа вернулся в зону обрушения на втором этаже, и пытался найти сестру там, где она должна была находиться — в районе кровати. Он разгребал завалы, хотя огонь уже подступал сверху . Затем прогремел второй взрыв — дрон сдетонировал повторно. Остатки стен рухнули. Папа понял, что могут быть и следующие взрывы. Он воспользовался креплениями от кондиционера — по трубкам сумел выбраться и побежал через огород, к дороге», — «Царьград» привел слова двоюродной сестры девушки.

В Telegram-канале SHOT отмечали, что диван, на котором спала девочка, нашли в 30 метрах от места взрыва.

18 апреля, начальник управления ГО ЧС Туапсинского МО Евгений Шевченко рассказал РИА Новости, что обломки дома за два дня перебрали трижды, однако тело подростка так и не нашли . В тот же день разбор завалов был безрезультатно завершен. Тем не менее, учитывая тот факт, что ее комната была разрушена и выжжена, девушку признали погибшей. СМИ сообщали, что от жара огня в комнате расплавился фарфор, который плавится при температуре около 1500 градусов, тогда как человеческие кости разрушаются уже при 700 градусах.

Неофициальные поиски

Раз тело найдено не было, то родители сохранили уверенность, что их дочь жива. К поискам присоединились волонтеры движения «Ратиборец» и, по данным «Царьграда», сослуживцы отца девушки, который является ветераном СВО.

«Есть несколько версий, что могло произойти: возможно, девочка выбежала из комнаты до удара, испугавшись стрельбы, которая предшествовала удару дрона. Она могла побежать в туалет, удариться головой и оказаться в бессознательном состоянии», — передавал телеканал.

Кроме того, пишет Baza, мать и отец ребенка убеждены, что девушку могло выбросить на улицу ударной волной , после чего она в состоянии контузии инстинктивно убежала в лес.

«Эту картину разделяют и волонтеры фонда «Ратиборец», которые уже 11 суток ведут поиски. В лесном массиве им удалось обнаружить следы босых ног 36-го размера <…>, а также примятую траву и разбросанные сорванные ягоды, которыми девочка могла питаться»,

— рассказали в издании.

Кроме того, 24 апреля поисковая собака учуяла направление, в котором, предположительно, пошла девочка. А в ночь на 26 апреля, по словам матери, поисковый беспилотник засек в лесу небольшую фигуру, похожую на человека. Однако, когда волонтеры добрались до места, там уже никого не было.

Мать пропавшей рассказала журналистам, что взяла распечатку звонков с телефона дочери. С него после случившегося кто-то пытался кому-то позвонить.

Родители девушки заявили, что следователи преждевременно признали ее погибшей. Спустя еще несколько дней представители «Ратиборца» объявили, что власти признали подростка живым и подключили к ее поискам сотрудников правоохранительных органов.

На этой неделе к операции подключился поисковый отряд «Юг». В нем сообщили изданию «Подъём», что пока не смогли подтвердить, что девушку кто-то видел.

«Мы проверяем, если какие-то свидетельства есть, что кто-то кого-то видел, но это чаще всего ложные данные», — отметили волонтеры.

Добровольцы говорят, что сейчас остается надеяться на чудо. Тем более, по словам отца девочки, она собиралась поступать в военно-патриотическую школу, а потому имеет хорошую физическую подготовку.

«У родственников, понятно, эмоции и надежда на чудо. Мы не имеем права надежду эту отбирать у них, никто не имеет на это право. Всегда есть надежда на чудо», — отметили волонтеры.