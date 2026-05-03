Плывущий в Россию сухогруз парализовал движение в Босфоре

В проливе Босфор приостановили движение кораблей в обоих направлениях из-за неисправности двигателя сухогруза Zaltron, сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

По данным управления береговой охраны, 185-метровое судно под флагом Панамы направляется из Египта в Россию. Поломка произошла в районе европейской части Стамбула. К сухогрузу направлены три спасательных буксира.

В январе прошлого года движение судов по Босфорскому проливу в Стамбуле было временно прекращено на несколько часов для проведения поисково-спасательной операции. Причиной остановки стали работы по поиску брата и сестры, упавших в море. Айше Джан оказалась за бортом в районе Сарыер, а ее брат Велат, пытаясь спасти сестру, бросился следом за ней в воду. Турецким спасателям не удавалось обнаружить брата и сестру в течение 40 дней поисковых работ.

Ранее российский пловец пропал во время заплыва в Босфоре.