Иран отправил США мирный план. Что в нем и согласится ли на него Трамп?

Билборд с изображением президента США Дональда Трампа и Ормузского пролива в Тегеране, Иран, 2 мая 2026 года

Иран передал США состоящий из 14 пунктов план по урегулированию войны. Среди ключевых требований Тегерана — снятие санкций и разморозка активов, выплата репараций, вывод американских войск и предоставление гарантий о ненападении. Перед этим власти республики выразили готовность вернуться к переговорам. Президент США Дональд Трамп при этом сомневается в приемлемости иранских предложений и уже допустил возобновление ударов.

Власти Ирана в ответ на предложения США по урегулированию войны представили свой план, состоящий из 14 пунктов. Об этом сообщает Tasnim.

«Иран через пакистанского посредника предоставил ответ на предложение США из девяти пунктов, сосредоточенный на теме окончание войны»,

— пишет агентство.

Агентство Fars добавляет, что документ представляет собой «четкую дорожную карту» по полному окончанию конфликта. А иранский телеканал Press TV приводит, как утверждается, ключевые пункты предложения Тегерана (10 из 14), отметив, что Иран ожидает реакцию США:

— Решение всех вопросов в течение 30 дней и полное прекращение войны, вместо предложенного Вашингтоном двухмесячного прекращения огня;

— Создание канала коммуникации при посредничестве Пакистана;

— Получение гарантий об отсутствии будущей военной агрессии;

— Вывод американских войск из прилегающих к Ирану районов;

— Прекращение морской блокады;

— Разморозка заблокированных иранских активов;

— Выплата репараций Ирану;

— Снятие с Тегерана санкций;

— Прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане;

— Создание нового механизма прохождения судов через Ормузский пролив.

Накануне о передаче Вашингтону нового предложения Тегерана писала газета The Wall Street Journal. По ее информации, Иран также уведомил Штаты о готовности возобновить переговоры в Пакистане уже с 4 мая.

По данным портала Axios, обсуждение вопроса иранской атомной программы Тегеран предложил отложить на более позднее время. Телеканал Al Mayadeen сообщал, что иранское руководство представило формулу проведения дальнейших переговоров, построенную на трех этапах. На первом будут обсуждаться прекращение войны и предоставление гарантий ненападения. В ходе второго будут рассмотрены вопросы управления Ормузским проливом. И лишь на третьем поднимут тему атомной программы.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в телефонных разговорах с главами МИД Турции, Катара, Саудовской Аравии, Египта, Ирака и Азербайджана указал на готовность вернуться за стол переговоров с США при условии изменения американского подхода:

«Тегеран готов продолжить дипломатический процесс в случае изменения подходов, риторики и провокационных акций американской стороны, в то время как вооруженные силы Ирана готовы всесторонне и решительно защитить иранский народ от любой угрозы или зла».

Трамп согласится?

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social подтвердил получение предложения Тегерана, но усомнился в том, что он ему понравится: «Вскоре я рассмотрю план, который Иран только что направил нам, но не могу представить, что он окажется приемлемым, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет».

Кроме того, в ходе пресс-конференции во Флориде глава Белого дома допустил возобновление переговоров с Ираном. По его словам, диалог предоставит США «возможность».

Как писало агентство Reuters, Трамп остался недоволен идеей Ирана о трехфазном проведении переговоров. Источники телеканала CNN уточнили, что глава Белого дома не хочет завершать войну и снимать блокаду Ормузского пролива до решения вопросов хранения и обогащения Ираном урана, поскольку это может лишить Вашингтон ключевого рычага влияния.

В то же время Трамп допустил возможность возобновления ударов по Ирану: «Посмотрим. Это возможность, такое, безусловно, может произойти».