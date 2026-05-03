Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Глава Пентагона испытывает паранойю из-за Трампа

Guardian: Хегсет страдает от паранойи, боясь, что Трамп его уволит
Andrew Harnik/Pool/Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет испытывает параноидальный страх, опасаясь, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп его уволит. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Они утверждают, что Хегсет все больше отстраняется от аппарата чиновников Пентагона. Глава ведомства ограничился узким кругом близких людей и их родственников.

Источники рассказали, что на ряд мероприятий Хегсет приходит с женой Дженнифер. Среди других близких к нему лиц - его брат Фил, назначенный им старшим советником, адвокат Тим Парлаторе и бывший морпех Рики Бьюриа.

29 апреля исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст заявил, что расходы США на операцию против Ирана сейчас составляют $25 млрд.

До этого портал Iran War Cost Tracker написал, что стоимость военной операции США против Ирана превысила $65 млрд. Ресурс обновляет данные в режиме реального времени и ведет подсчет средств, необходимых для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «ненужной войной».

 
Теперь вы знаете
Как носить георгиевскую ленту, чтобы не привлечь внимание полиции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!