Глава Пентагона испытывает паранойю из-за Трампа

Guardian: Хегсет страдает от паранойи, боясь, что Трамп его уволит

Глава Пентагона Пит Хегсет испытывает параноидальный страх, опасаясь, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп его уволит. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Они утверждают, что Хегсет все больше отстраняется от аппарата чиновников Пентагона. Глава ведомства ограничился узким кругом близких людей и их родственников.

Источники рассказали, что на ряд мероприятий Хегсет приходит с женой Дженнифер. Среди других близких к нему лиц - его брат Фил, назначенный им старшим советником, адвокат Тим Парлаторе и бывший морпех Рики Бьюриа.

29 апреля исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст заявил, что расходы США на операцию против Ирана сейчас составляют $25 млрд.

До этого портал Iran War Cost Tracker написал, что стоимость военной операции США против Ирана превысила $65 млрд. Ресурс обновляет данные в режиме реального времени и ведет подсчет средств, необходимых для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «ненужной войной».