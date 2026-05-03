В Иране пригрозили отправить войска и корабли США на кладбище

Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи в ответ на морскую блокаду США Ормузского пролива пригрозил на своей странице в соцсети X, что американские войска и корабли «окажутся на кладбище».

По его словам, США являются единственной пиратской державой в мире, которая обладает авианосцем.

«Наша способность бороться с пиратами ничем не уступает нашей способности топить военные корабли. Приготовьтесь к тому, что ваши корабли и войска окажутся на кладбище, подобно тому, как обломки вашего самолета остались в Исфахане», — говорится в публикации.

3 мая подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что следующие три недели могут стать «решающими» для дальнейшего развития событий в Иране, однако США в любом случае не выйдут из конфликта победителем.

По его словам, статус-кво, который сейчас наступил вокруг Исламской Республики, не может продолжаться вечно, и вскоре «необходимо будет что-то предпринять» для изменения ситуации.

До этого власти Ирана передали США документ из 14 пунктов, в котором изложены ключевые условия для завершения конфликта.

В публикации агентство Tasnim назвало этот документ ответом на мирный план Вашингтона, который состоял из девяти пунктов. Тегеран настаивает на том, чтобы все спорные вопросы были урегулированы в течение 30 дней, тем самым смещая фокус с предложенного США временного перемирия на полноценное окончание войны.

Ранее Белый дом заявил, что считает операцию против Ирана завершенной.

 
