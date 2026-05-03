Погода в Москве перешла в режим «метеорологического» лета

Синоптик Тишковец: 3 мая температура в Москве поднялась до нормы июня
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Москве наступила летняя погода, написал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик сообщил, что минимальная температура в городе 3 мая составляла +10°C, а днем термометры на опорной метеостанции ВДНХ впервые за год показали +20°C.

«В Москве наступил июнь! Завтра (в понедельник, 4 мая. — «Газета.Ru») — июль! Погода включила тестовый режим «метеорологического» лета!» — описал происходящее эксперт.

Он добавил, что впервые в 2026 году среднесуточная температура превысила +15°C. Такая погода сохранится в ближайшие несколько дней.

Накануне столичное управление МЧС предупредило о погодной аномалии в Москве. В ведомстве заявили, что после затяжного похолодания в столицу придет по-настоящему летняя погода. В воскресенье, 3 мая, в городе прогнозировалось +19...21ºС, преимущественно без осадков, и южный ветер 6-11 м/с.

