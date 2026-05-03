Сэра Алекса Фергюсона госпитализировали со стадиона перед матчем АПЛ

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон был госпитализирован со стадиона «Олд Траффорд». Об этом сообщает Daily Mail.

84-летний специалист почувствовал себя плохо незадолго до начала матча 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Как указано в публикации, Фергюсон был помещен под медицинское наблюдение исключительно в качестве меры предосторожности. Ожидается, что вскоре он сможет продолжить выздоровление дома.

Матч стартовал в 17:30 по московскому времени. «Манчестер Юнайтед» в момент написания новости ведет 2:0. На 6-й минуте счет открыл Матеус Кунья, на 14-й минуте отличился Беньямин Шешко.

Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» 13 раз становился чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), пять раз завоевывал Кубок страны и дважды завоевывал трофей Лиги чемпионов УЕФА. Также «МЮ» с Фергюсоном выигрывал клубный чемпионат мира, Межконтинентальный кубок, Кубок обладателей кубков Европы, Суперкубок Европы и четыре раза завоевывал Кубок английской лиги.

