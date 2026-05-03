«Хотим справедливости»: в Ирландии массово выселят украинских беженцев из госжилья

Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Заместитель министра внутренних дел Ирландии Колм Брофи готовит план по выселению 16 тысяч украинских беженцев из государственного жилья. Об этом сообщает газета The Times.

По данным издания, речь идет о тех, кто проживает в финансируемых государством гостиницах и других коммерческих помещениях. Им придется самостоятельно искать альтернативное жилье. Брофи признал, что «один или двое» могут оказаться на улице. Он заявил, что ведомство работает над тем, чтобы избежать резкого ухудшения ситуации. Процесс начнется в августе и займет около шести месяцев.

«Мы не хотим создавать проблем для украинского народа. Но мы хотим видеть ситуацию, в которой будет обеспечено равенство и справедливость для всех, а это значит, что когда дело доходит до доступа к жилью, вы получаете его на тех же условиях, что и человек, работающий и проживающий в Ирландии, который также ищет жилье», — заявил чиновник.

Брофи сообщил, что в случаях, когда договоры временного размещения не продлевались, около половины украинцев находили себе жилье самостоятельно и не обращались за помощью государства.

Стратегия также предусматривает сокращение и последующую отмену выплаты в €600 в месяц домохозяйствам, принимающим украинцев. Ее планируют полностью прекратить к марту 2027 года. Меры защиты для уязвимых групп сохранятся.

В марте Брофи сообщал, что убежище в Ирландии получили более 125,7 тыс. граждан Украины. Свыше 94,3 тыс. подали заявления на госжилье. В настоящее время в нем проживают 19,2 тыс. украинцев — рекордное количество было в ноябре 2023 года (около 60 тысяч).

Ранее украинские беженцы в Европу получили огромные штрафы на родине.

 
