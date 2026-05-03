«Мы тебя не подведем!»: Диана Гурцкая обратилась к ушедшему супругу в день его рождения

diana.gurtskaya.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Диана Гурцкая посвятила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) трогательный пост, посвященный ушедшему супругу Петру Кучеренко в его день рождения

Исполнительница призналась, что каждое утро и вечер по-прежнему вспоминает любимого, а в этот день особенно остро ощущает его отсутствие.

«Я снова слышу твой искренний смех, чувствую твое смущение от бесконечного потока поздравлений и, как раньше, благодарю Бога за твое появление на свет. Теперь вы стали ближе, а мы по-прежнему учимся проживать этот чудесный весенний день без тебя», — написала артистка.

В завершение Гурцкая пообещала сохранить наследие супруга, сказав: «С днем рождения, мой ангел, мы тебя не подведем!»

Гурцкая и Кучеренко прожили вместе около 20 лет. Дипломат занимал пост замминистра науки и высшего образования с 30 марта 2020 года.

20 мая 2023 года Кучеренко не стало: ему резко стало плохо в самолете по возвращении из командировки на Кубе. Врачи пытались спасти мужчину после экстренной посадки в Минеральных Водах, но не смогли. Ему было 46 лет.

