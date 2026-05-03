Стало известно, какую работу чаще всего ищут российские пенсионеры

Больше всего вакансий для лиц пенсионного возраста в России есть среди разнорабочих и поваров. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование SuperJob.

«На какие позиции работодатели чаще всего рассматривали резюме соискателей пенсионного возраста: разнорабочий, повар и пекарь, машинист спецтехники, горничная и уборщик, производитель работ, санитар», — говорится в нем.

Специалисты напомнили, что возрастная дискриминация при трудоустройстве незаконна. Но, проанализировав отклики работодателей на резюме возрастных соискателей, можно понять, на какие позиции пенсионерам легче трудоустроиться.

В компании отметили, что настоящие высококлассные профессионалы в своем деле ценятся работодателями.

До этого сенатор Игорь Мурог напомнил, что работающие пенсионеры в России могут уволиться без обязательной двухнедельной отработки, если укажут в заявлении причину «в связи с выходом на пенсию». При этом парламентарий уточнил, что воспользоваться этой льготой можно только один раз. Если пенсионер уже увольнялся по этой причине и затем вновь устроился на работу, при повторном увольнении ему придется соблюдать общий порядок и отрабатывать две недели.

Также отмечается, что работодатель обязан оформить увольнение приказом по форме № Т-8 и произвести все выплаты в день увольнения. Речь идет о заработной плате, компенсации за неиспользованный отпуск, а также о выходном пособии, если оно предусмотрено коллективным договором.

