Прокуратура высказалась о «безумии» обвиняемого в попытке покушения на Трампа

CNN: у обвиняемого в покушении на Трампа не было нервного срыва

Обвиняемый в покушении на президента США Дональда Трампа «далеко не безумен», заявила в эфире CNN генпрокурор округа Колумбия Жанин Пирро.

Она сказала, что у 31-летнего Коула Томаса Аллена не было нервного срыва.

25 апреля Трамп пережил третье покушение в отеле Washington Hilton, где проходил прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме. После начала стрельбы президент и все представители администрации были быстро эвакуированы из отеля, а нападавшего задержали. Им оказался Коул Томас Аллен, недовольный политикой администрации действующего американского лидера.

31-летний разработчик видеоигр и репетитор в 2024 году он получил награду «Учитель месяца» и отправил пожертвование на президентскую кампанию Камалы Харрис. После ареста мужчина заявил о своем желании расправиться с чиновниками администрации Трампа. Аллен критиковал политика не только за войну в Иране, но и приостановку помощи Украине. Во время телефонного разговора с американским коллегой в конце апреля президент РФ Владимир Путин осудил случившееся.

Ранее в России предсказали новые покушения на Трампа.

 
