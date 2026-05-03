«Куда переводятся деньги — неизвестно»: в РФ призвали проверить доходы Artik после возвращения в РФ

Продюсер Сергей Дворцов попросил Минюст и налоговую службу проверить доходы музыканта Artik (настоящее имя — Артем Умрихин) после его возвращения в Россию. Своим мнением он поделился с изданием «Абзац».

В своем обращении Дворцов подчеркнул, что важно выяснить, когда доходы Умрихина увеличились, не переводятся ли они за границу и какие источники сейчас приносят исполнителю прибыль.

«Возможно, его заказывают как одного из солистов за небольшие деньги, а куда потом переводятся эти средства — неизвестно», — сказал эксперт.

Дворцов подчеркнул, что доходы многих артистов, покинувших Россию или отказавшихся от выступлений после начала СВО за рубежом, сократились. На этом фоне рост прибыли Умрихина вызывает интерес и может указывать на возобновление активной деятельности на отечественном рынке.

В январе 2023 года сообщалось, что основатель дуэта Artik & Asti Артем Умрихин переехал в Дубай вместе с семьей. Тогда же сообщалось, что Умрихин прекратил концертную деятельность в России.

Однако недавно Life со ссылкой на SHOT сообщил, что музыкальный лейбл Self Made Music, принадлежащий Умрихину, завершил 2025 год с рекордными показателями. Чистая прибыль компании составила 10,9 млн рублей в 2025 году, тогда как в 2024-м лейбл зафиксировал убыток в размере 3 млн рублей.

