В Варшаве забыли, благодаря кому Польша вошла в состав держав-победительниц и сооснователей ООН по итогам Второй мировой войны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на то, что 2 мая польские представители отметили «свой День взятия Берлина». В столице Германии прошли торжества с участием ветеранов и чиновников.

«В программе празднования было сказано, что 2 мая 1945 года польские солдаты дивизии Тадеуша Костюшко вывесили бело-красный флаг на Колонне Победы. И ни слова о том, что поляки участвовали во взятии Берлина в составе 1-го Белорусского фронта Красной армии», — уточнила Захарова.

По ее словам, в отличие от страдающих «исторической амнезией», в России помнят, как советские и польские солдаты плечом к плечу шли к Победе.

Официальный представитель МИД также подчеркнула, что в РФ бережно сохраняют памятники польским героям, которые воевали против нацистов, а в Польше уничтожили все монументы советским воинам-освободителям.

1 мая Мария Захарова резко прокомментировала попытку фактической реабилитации через суд в Канаде украинского нациста Ярослава Хунки (Гунько).

По ее словам, «канадский сериал» с этим бандеровцем «в главной роли» продолжается. Дипломат пошутила, что это шоу называется «Канада над пропастью во лжи».

Как пояснила дипломат, издание «Edmonton Journal» сообщало, что в суде города Эдмонтон рассматривается иск его сына, который пытается восстановить названный именем Гунько научно-стипендиальный фонд в институте украинских исследований при Университете Альберты. В свое время такой формат — через «меценатство» и «благотворительность» — был выбран сбежавшими бандеровцами, чтобы легализовать свое прошлое и оправдать коллаборационизм, заявила Захарова.

