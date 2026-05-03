В МЧС рассказали о ситуации с пожаром, уничтожившим 14 домов в красноярском селе

Специалисты потушили масштабный пожар в селе Кучерово Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС в канале в мессенджере Max.

«Ликвидация открытого горения Иланско-Нижнеингашского округа. На месте пожара в селе Кучерово объявлена ликвидация открытого горения на площади 11,1 тыс. квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций», — говорится в сообщении.

Пожар произошел 3 мая. По данным прокуратуры края, возгорание произошло из-за местного жителя, который топил печь в ветреную погоду. Огонь перекинулся на хозяйственные постройки, а затем и на жилые дома на улицах Комсомольской и Корнеева. В сгоревших домах проживало 38 человек. Пострадавших нет, сообщили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Прокуратура контролирует его расследование. В ходе проверки оценят причины и условия возникновения пожара, действия уполномоченных органов при ликвидации возгорания, полноту мер по устранению последствий, соблюдение прав граждан на компенсацию и возмещение ущерба.

