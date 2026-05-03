В Краснодарском крае мужчина вытащил собаку из бурной реки

В Сочи мужчина спас испуганного пса из бурной реки. Видео публикует Telegram-канал «Инцидент Краснодар».

«Он отдыхал у моря вместе с дочерью, когда они заметили в воде тонущую собаку. Не раздумывая ни секунды, отец бросился на помощь — и вытащил бедолагу на берег», — говорится в посте.

На кадрах видно, как мужчина, будучи по колено в воде, дошел до испуганного животного и подхватил на руки.

До этого россиянин спас собаку, унесенную течением в океан на Бали. Все произошло у небольшой реки, впадающей в океан. Обычно, как объяснила туристка, течение в ней спокойное, но в этот раз оно стало усилилось, и поток затянул животное в воду.

Выгульщик собак не решился прыгнуть следом, как и другие отдыхающие. Однако Евгений не смог остаться в стороне.

Он бросился в волны, доплыл до пса, но в одиночку его вытащить не смог. В этот момент на помощь мужчине подоспел серфер. Вдвоем они около десяти минут боролись со стихией, но все же вернулись на берег вместе с собакой.

