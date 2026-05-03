Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Дзюба получил травму в матче с «Краснодаром»

Форвард «Акрона» Дзюба получил травму в матче с «Краснодаром»
Александр Вильф/РИА Новости

Российский нападающий тольяттинского «Акрона» не смог продолжить матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» из-за полученной травмы.

Дзюба получил повреждение и был вынужден покинуть поле на 58-й минуте. Вместо него вышел Стефан Лончар.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов. Впереди «Краснодар» — 1:0.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

В следующем туре национального первенства тольяттинский клуб 11 мая на домашнем стадионе примет «Ростов», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 13:00 по московскому времени.

Ранее «Сочи» стал лидером РПЛ по очкам, набранных в последних пяти играх.

 
Теперь вы знаете
Как носить георгиевскую ленту, чтобы не привлечь внимание полиции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!