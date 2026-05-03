Форвард «Акрона» Дзюба получил травму в матче с «Краснодаром»

Российский нападающий тольяттинского «Акрона» не смог продолжить матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» из-за полученной травмы.

Дзюба получил повреждение и был вынужден покинуть поле на 58-й минуте. Вместо него вышел Стефан Лончар.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов. Впереди «Краснодар» — 1:0.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

В следующем туре национального первенства тольяттинский клуб 11 мая на домашнем стадионе примет «Ростов», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 13:00 по московскому времени.

