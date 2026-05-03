На Колыме после обвала на угольном руднике нашли тела четырех человек

В Магаданской области спасатели нашли тела четырех работников угольного разреза. Об этом сообщает на канале в «Максе» региональное управление МЧС.

В ведомстве рассказали, что поисково-спасательные работы круглосуточно проводятся в Сусуманском городском округе. Под завалами могут находиться до восьми человек. Предприятие, владеющее угольным разрезом, пообещало помочь родственникам погибших.

30 апреля в Магаданской области произошел обвал на угольном руднике «Кадыкчанский». СМИ сообщили, что горняки оказались в ловушке после того, как в месте выработки рухнули стены. Генеральный директор Кадыкчанского угольного разреза Александр Нестерович уточнил, что причиной стал сход селя из-за оттайки вечной мерзлоты. К 1 мая спасатели разобрали более 4 тыс. куб. м горных масс. Из-под завалов удалось извлечь одну из трех единиц техники, но людей тогда не нашли.

