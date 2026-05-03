В Ереване пройдет саммит Европейского политического сообщества с участием Украины

Саммит ЕПС пройдет в Ереване с участием Зеленского и представителей 50 стран

На следующей неделе, 4-5 мая в Ереване пройдет саммит Европейского политического сообщества. Мероприятие предусматривает также отдельную сессию на тему Украины, сообщает «Российская газета».

На саммит прилетят представители примерно 50 государств, включая президента Украины Владимира Зеленского.

До этого сообщалось, что Зеленский прилетел в Ереван для участие в саммите о поддержке государства. Главной темой саммита станет укрепление взаимоотношений Армении и Евросоюза.

В рамках сессии по Украине планируется обсудить дальнейшую стратегию конфликта между Украиной и Россией.

Впервые Зеленский и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в октябре 2023 года на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде. По словам украинского лидера, они обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе, двустороннее сотрудничество государств и межрегиональные экономические проекты.

