На юге Лондона по людям открыли огонь из салона автомобиля

Mina Kim/Reuters

На юге Лондона четыре человека были ранены в ходе «неизбирательной» стрельбы из автомобиля, передает Sky News.

Телеканал уточняет, что инцидент произошел накануне ночью в районе Брикстон. После выстрелов в больницу доставили пострадавших в возрасте 25, 21, 47 и 70 лет. Первый из раненых находится в критическом состоянии, жизни остальных ничто не угрожает.

Согласно материалу, спустя час поблизости от места стрельбы произошла поножовщина. Полиция выясняет, связаны ли эти инциденты.

По словам местного жителя Роберта, стрельба произошла во время многолюдной вечеринки с барбекю. Власти намерены увеличить число полицейских в Брикстоне в ближайшие дни.

Прошлой осенью на востоке Англии 11 человек пострадали во время поножовщины в поезде. Состав отправился с вокзала в Питерборо. Спустя девять минут в службу спасения поступил первый звонок. Очевидец нападения рассказал, что видел мужчину с большим ножом и «повсюду была кровь». Люди пытались спрятаться в туалетах, кричали и топтали друг друга, пытаясь убежать. Поезду пришлось сделать экстренную остановку. Среди пострадавших оказался сотрудник ж/д компании LNER. Он попытался остановить злоумышленника и был ранен.

Ранее в Кузбассе пенсионер выхватил пистолет у полицейского, чтобы проверить его реакцию.

 
