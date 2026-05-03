Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Женщинам запретили убирать мазут в Туапсе из-за репродуктивного здоровья

«Ъ»: женщинам-волонтерам запретили убирать мазут на пляжах Туапсе
Telegram-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

Администрация Туапсе и краевое управление МЧС не разрешили женщинам-волонтерам заниматься уборкой нефтепродуктов на береговой линии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Представители властей объяснили запрет «заботой о репродуктивном здоровье женщин».

В публикации отмечается, что с требованием чиновники выступили еще раз на собрании волонтеров, к нему попросили отнестись с пониманием. Ряд женщин ответили, что «сами будут решать, что им делать со своим репродуктивным здоровьем».

Накануне глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко заявил, что в Краснодарском крае намерены полностью завершить очистку береговой линии Туапсе от следов нефтепродуктов к 1 июня.

Украинские дроны атаковали Туапсе трижды за апрель. В ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар, произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников. Что происходит в пострадавшем городе — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 1 мая из-за удара дронов загорелся морской терминал. Пожар потушили 2 мая.

Ранее мэр Туапсе рассказал о ситуации в городе.

 
Теперь вы знаете
5 мегауспешных фанфиков. Зачем люди читают фанатские выдумки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!