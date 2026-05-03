Женщинам запретили убирать мазут в Туапсе из-за репродуктивного здоровья

Администрация Туапсе и краевое управление МЧС не разрешили женщинам-волонтерам заниматься уборкой нефтепродуктов на береговой линии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Представители властей объяснили запрет «заботой о репродуктивном здоровье женщин».

В публикации отмечается, что с требованием чиновники выступили еще раз на собрании волонтеров, к нему попросили отнестись с пониманием. Ряд женщин ответили, что «сами будут решать, что им делать со своим репродуктивным здоровьем».

Накануне глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко заявил, что в Краснодарском крае намерены полностью завершить очистку береговой линии Туапсе от следов нефтепродуктов к 1 июня.

Украинские дроны атаковали Туапсе трижды за апрель. В ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар, произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников.

В ночь на 1 мая из-за удара дронов загорелся морской терминал. Пожар потушили 2 мая.

