«Бесхарактерная команда»: тренера ЦСКА привали уволить

Масалитин: если ЦСКА продолжит доверять Челестини, от клуба отвернутся фанаты
Sergey Elagin/Global Look Press

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил о необходимости уволить Фабио Челестини с поста главного тренера клуба. Его слова приводит РИА Новости.

«Если Челестини продолжат давать кредит доверия, то, думаю, многие болельщики будут отворачиваться от команды. Такой бесхарактерной команды мы не видели давно. Нужно делать правильные выводы, и это прежде всего касается руководства клуба. Как вы хотите развивать клуб?» — заявил он.

Челестини возглавил московский ЦСКА в июне 2025 года. Он подписал с клубом двухлетний контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года и включает опцию продления еще на один сезон.

2 мая ЦСКА проиграл в чемпионате России петербургскому «Зениту». Встреча завершилась со счетом 3:1. В самом начале матча счет открыл футболист ЦСКА Иван Обляков ударом с пенальти. Игорь Дивеев сравнял счет на 30-й минуте. Александр Соболев в начале второго тайма вывел «Зенит» вперед. Луис Энрике на 60-й минуте установил окончательный счет матча.

«Зенит» вышел на первое место в РПЛ, набрав 62 очка. «Краснодар» отстает от петербургского клуба на два балла, имея матч в запасе. ЦСКА занимает шестое место, набрав 45 очков. В РПЛ ЦСКА предстоит сыграть еще с «Пари Нижним Новгородом» и московским «Локомотивом», а в Кубке России их ждет матч со столичным «Спартаком».

Ранее тренер «Зенита» восторженно отозвался о матче с ЦСКА.

 
