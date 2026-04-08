«Роскосмос» представил в рамках Недели космоса выставку «Люди космоса»

8 апреля 2026 года в 18:00 в Национальном музее искусства и фотографии на «Мосфильме» состоится торжественное открытие фотовыставки «Люди космоса».

Проект, подготовленный совместно Госкорпорацией «Роскосмос» и Национальным музеем искусства и фотографии на «Мосфильме» при поддержке Российского фонда мира, — это не просто собрание впечатляющих кадров стартов ракет. Это история пути, запечатленная фотографами Роскосмоса Иваном Тимошенко и Артемом Пылаевым.

Пути, который начинается в детстве — с той самой мечты, когда обычные мальчишки и девчонки забираются на фанерную ракету в городском парке и смотрят в небо. И продолжается там, где тысячи сотрудников Госкорпорации «Роскосмос» – инженеры, конструкторы, сотрудники Центра управления полетами, рабочие, космонавты – ежедневно делают эту мечту реальностью.

За плечами Ивана Тимошенко – 14 лет работы в ракетно-космической отрасли, 158 пусков ракет космического назначения, десятки экипажей кораблей «Союз», которых фотограф провожал и встречал на Земле с орбиты. В его кадрах – закрытая, часто невидимая миру работа специалистов, которые создают космическую историю страны.

«У меня есть уникальная возможность показать закрытую работу специалистов, приоткрыть занавес в космос. Десятки тысяч профессионалов Роскосмоса участвуют в подготовке и пуске ракеты. Тысячи инженеров и ученых создают спутники, готовят эксперименты в космосе и на Международной космической станции. Сотни специалистов подготавливают космонавтов к полету. Единицы достигают орбиты Земли. Запечатлеть историю, сохранить в кадре надежды, стремления и мечты – моя главная задача в профессии», — говорит Иван Тимошенко.

Артем Пылаев, чья фотография прежде всего обращена к человеку, запечатлевает ту самую «вовлеченность», которая превращает тысячи отдельных усилий в единый оглушительный миг старта. Для него пуск ракеты – квинтэссенция огромной работы: «Сотни часов труда тысяч людей ради того, чтобы сотни тонн металла, топлива и электроники за несколько секунд исчезли в небе».

В церемонии открытия выставки примет участие Герой России, начальник Центра подготовки космонавтов и командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Выставка проходит в рамках Недели космоса, утвержденной Указом Президента Российской Федерации, и являются частью обширной программы Международного фестиваля искусств «В космос русской души», приуроченного к 65-летию первого полета человека в космос и 65-летию Российского фонда мира.

