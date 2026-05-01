Зеленский анонсировал реформу ВСУ. Что изменится в украинской армии?

Владимир Зеленский объявил о проведении масштабной реформы армии. Первоочередной задачей он назвал повышение зарплат военным, но кроме этого также анонсировал частичную демобилизацию. Как это может быть реализовано — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение в стране масштабной реформы армии. Об этом он написал в своем Telegam-канале.

«В течение апреля были согласованы ключевые направления реформы: военное командование и правительство определили формулу изменений. Сейчас, в мае, состоится согласование всех ключевых деталей. В июне реформа стартует», — отметил он.

Первоочередной задачей, по словам украинского лидера, станет « увеличение денежного обеспечения с учетом принципа справедливости». Минимальный уровень зарплат для тыловых должностей должен составлять не менее 30 тыс. гривен (51 тыс. рус.), а для боевых позиций — «больше в разы». Командиры, боевые сержанты и офицеры должны получать «достойный и ощутимо повышенный уровень выплат». Сейчас, по данным «Страны.ua», тыловики получают около 21 тыс. гривен (36 тыс. руб.), а офицеры — около 25–30 тыс. (42–51 тыс. руб.).

Кроме этого, Зеленский заявил о необходимости поднять зарплату пехотинцам на передовой до 250–400 тыс. гривен (425–680 тыс. руб.) в зависимости от выполнения боевых задач. На данный момент, как пишет «Страна.ua», довольствование этой категории военнослужащих составляет максимум 100 тыс. гривен (170 тыс. руб.) при условии, что бойцы проводят на линии фронта весь месяц.

Помимо повышения довольствия, реформа предусматривает и частичную демобилизацию бойцов ВСУ.

«Поручил усилить контрактную систему в Силах обороны таким образом, чтобы благодаря расширению контрактной составляющей обеспечить определенные сроки службы и возможность — начиная уже с этого года — поэтапного увольнения со службы ранее мобилизованных на основе четких временных критериев», — объявил президент Украины.

Как будет реализована реформа

Как отмечает «Страна.ua», Зеленский в публикации не пояснил, что имеет в виду под демобилизацией «за счет расширения контрактной составляющей».

«Если речь идет о наборе на контракт добровольцев, то, как признают сами военные, таких сейчас совсем немного», — отметило издание.

Журналисты добавили, что

в нынешних условиях провести даже частичную демобилизацию можно лишь за счет резкого ужесточения мобилизации новобранцев, чтобы восполнить недостачу.

Ранее издание со ссылкой на источник в украинском правительстве писало, что власти Украины обсуждают возможность уменьшения квоты для бронируемых сотрудников на критически важных предприятиях с нынешних 50% до 30%. Это означает, что 40% украинцев, которые сейчас имеют бронь от мобилизации, потеряют ее .

«В совокупности, как рассчитывают во власти, эти меры должны обеспечить приток дополнительных новобранцев в армию в размере 350–400 тысяч человек. <...> При том, что все забронированные стоят на воинском учете и ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата. — «Газета.Ru») известно, где они работают и живут. Поэтому буквально в первый же день отмены брони им могут быть вручены повестки прямо на рабочем месте», — писала «Страна.ua».

Журналистка Юлия Забелина со ссылкой на свои источники утверждала, что украинское правительство также обсуждает вариант сохранения брони от мобилизации только для сотрудников оборонных предприятий . Однако, по ее словам, к этой идее пока относятся скептически.

Среди других возможных способов — отказ от розыска уклонистов и переход к более целевому набору новобранцев по возрасту или по специальности. Об этом ранее говорил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Кроме этого, в последние месяцы на Украине часто выдвигается предложение о снижении возраста мобилизации . Несмотря на то, что заместитель руководителя офиса украинского президента Павел Палиса в начале апреля заявлял об отсутствии таких планов в повестке, журналисты и общественники выступают за снижение возрастной планку до 21 года или даже до 18 лет.

Впрочем, как отмечает «Страна.ua», пока точно не известно, будет ли и в каком виде реализовано то, о чем заявляет Владимир Зеленский. Остается вероятность, что его слова о реформе армии направлены на то, чтобы добавить позитива в общественные настроения, а также сбить негатив по поводу постоянных скандалов с принудительной мобилизацией.