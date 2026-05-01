Чехия разрешила премьеру Словакии лететь через свою территорию в Москву на парад Победы

Чехия выдала разрешение на перелет через свою территорию самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который планирует посетить Москву в День Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Чехии Адам Черге, его слова приводит портал Novinky.

«Словацкая сторона направила [Чехии] стандартную просьбу о предоставлении разрешения на перелет [самолета Фицо], и оно было без промедления выдано», — сказал он.

30 апреля Фицо заявил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита в Москву на 9 мая. Премьер отметил, что хочет обсудить с российским лидером необходимость скорейшего урегулирования конфликта на Украине.

До этого Фицо рассказал, что Литва и Латвия вновь запретили ему лететь в Россию через их территорию, а позже о закрытии неба объявила и Эстония. В прошлом году государства Балтии также пытались помешать Фицо попасть в российскую столицу, но он воспользовался альтернативным маршрутом.

Ранее в Кремле рассказали, каким будет парад Победы в Москве.

 
