Во сколько начнется Парад Победы — 2026 в Москве, как он пройдет и где посмотреть репетиции мероприятия

Главное событие 9 мая — торжественный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Праздничное мероприятие на Красной площади проходит ежегодно: в этот день в Москву прибывают главы иностранных государств, а жители и гости столицы выходят на улицы, чтобы вживую увидеть шествие. Как пройдет парад Победы в 2026 году, кто примет участие в мероприятии и когда состоится генеральная репетиция — в материале «Газеты.Ru».

Будет ли парад Победы в Москве в 2026 году

Торжественный парад Победы по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая , подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пройдет на Красной площади в Москве.

Песков добавил, что Кремль своевременно проинформирует о формате проведения мероприятия.

Парад Победы начнется в 10 часов утра . Обычно он длится два часа.

Известно, что 22 апреля в Москве стартовала подготовка к торжественному мероприятию — на Красной площади начали монтировать трибуны для гостей парада и декорации. Вход на площадь ограничили.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года Станислав Красильников/РИА Новости

Программа парада Победы

Программа мероприятия еще уточняется. Но ранее Минобороны РФ сообщило, что в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск ВС РФ в составе пешей колонны.

«Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут», — отметили в ведомстве.

По словам Дмитрия Пескова, в этом году военную технику на параде Победы не представят из-за мер «по минимизации опасности» на фоне террористической угрозы со стороны Украины. Песков напомнил слова президента Владимира Путина о том, что «киевский режим сейчас пустился вовсю в террористическую активность». Поэтому меры безопасности были повышены.

Знаменная группа на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2025 года Пелагия Тихонова/Фотохост-агентство РИА Новости

Известно, что в ходе трансляции парада будет продемонстрирована работа военнослужащих ВС РФ, выполняющих задачи в зоне СВО, а также несущих боевое дежурство и боевую службу, в том числе в составе расчетов на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, ВКС и на кораблях военно-морского флота.

Авиационная часть парада Победы состоится: над Красной площадью пролетят самолеты пилотажных авиагрупп. В завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо над столицей в цвета российского флага.

Где смотреть парад Победы

Проход на парад Победы строго ограничен. Попасть на трибуны можно только по приглашению. Традиционно среди гостей будут ветераны Великой Отечественной войны.

Парад будут транслировать федеральные телеканалы России — «Первый канал», «Россия 1», «Звезда». Сетка вещания еще не сформирована. Кроме того, трансляция мероприятия будет доступна на онлайн-платформах.

Парад также покажут на больших экранах в центре и округах Москвы.

Кто посетит парад Победы — 2026

Традиционно на парад приглашают лидеров других государств. По словам Дмитрия Пескова, Кремль своевременно проинформирует, кто из зарубежных гостей посетит Москву для просмотра парада Победы. Пресс-секретарь президента уточнил, что на праздновании будут представители дружественных стран.

Ранее лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявлял о своем участии в параде Победы в Москве. Свой визит подтвердил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, разговаривая с Владимиром Путиным 12 апреля. Также на мероприятии ожидают премьер-министра Словакии Роберта Фицо — его участие анонсировал помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Окончательный список гостей объявят после всех согласований.

Где в Москве можно посмотреть репетиции парада Победы

Военнослужащие на Котельнической набережной в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 28 апреля 2022 года Павел Бедняков/РИА «Новости»

Увидеть шествие разного рода войск вживую можно во время репетиций парада Победы. Пока их расписания нет. По предварительным данным, генеральная репетиция торжественного мероприятия запланирована на 7 мая.

В прошлые годы первые подготовительные марши проходили в Москве вечером в 20-х числах апреля, генеральные прогоны — утром в первых числах мая.

Где проходили колонны во время репетиций парада в 2025 году Тренировки с участием пеших колонн проходили в подмосковном Алабино. Основными точками для наблюдения репетиций парада были: • улица Нижние Мневники;

• Звенигородское шоссе — станция метро «Баррикадная» — Тверская улица — Манежная площадь;

• Тверская улица;

• Зубовская площадь, Новинский бульвар, Новый Арбат. Маршрут возвращения колонн пролегал через Васильевский спуск, Кремлевскую набережную, улицу Моховая и Новый Арбат обратно на Нижние Мневники.

Однако уже сейчас доступен график перекрытий улиц в центре столицы по случаю подготовки к проведению парада Победы, его опубликовал департамент транспорта Москвы.

Перекрытия в Москве на время репетиций и парада Победы

Известно, что 4 мая с 16:30 и до окончания мероприятия будут перекрыты улицы Ильинка, Солянка, Гончарная и Котельническая набережные. Парковка в этом районе будет недоступна с 00:01 4 мая до 03:00 5 мая.

4 мая с 14:50 изменятся маршруты наземного транспорта, поэтому власти рекомендуются пользоваться метрополитеном. Проезд в районе перекрытий будет закрыт.

9 мая с 05:00 до окончания мероприятий будут перекрыты:

* Тверской бульвар;

* Тверская улица (подземные пешеходные переходы будут закрыты);

* Моховая улица (подземный пешеходный переход будет открыт);

* улица Петровка;

* улица Волхонка;

* улица Солянка;

* Котельническая набережная;

* Кадашевская набережная.

Парковка в районе будет закрыта с 00:01 8 мая до 23:59 9 мая.

Также с 05:30 9 мая и до окончания мероприятий будет частично ограничена работа станций метрополитена «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Библиотека им. Ленина», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии. Они будут работать на вход и пересадку пассажиров. Выйти на этих станциях будет нельзя.

Как проходили парады Победы в последние годы

Торжественные парады Победы проводятся в Москве и других городах России ежегодно. Это масштабное мероприятие с шествием колонн и военной техники.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса в День Победы провели только воздушную часть парада. Смотр военной техники состоялся 24 июня 2020 года.

Военнослужащие во время подготовки к ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 17 июня 2020 года Илья Питалев/РИА «Новости»

В 2025 году в России праздновали 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Тогда участие в параде приняли свыше 11,5 тысячи военнослужащих Минобороны РФ и других силовых ведомств, подразделений армий дружественных стран. По Красной площади прошли представители Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Казахстана, Киргизии, КНР, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и других государств.

После пешей части на Красную площадь вышли парадные расчеты механизированной колонны, в состав которой вошли 183 единицы боевой техники времен Великой Отечественной войны и современных образцов, стоящих на вооружении российской армии. По площади также проехали танки Т-34 и самоходные артиллерийские установки Су-100, бронированные автомобили многофункционального назначения «Тигр-М» и другая техника.

Также были представлены БПЛА «Орлан-10», «Орлан-30», Zala, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань», используемые в зоне СВО. По площади прошли колонны с ракетными комплексами «Ярс» и «Искандер», реактивными системами залпового огня «Торнадо-С» и тяжелыми огнеметными системами ТОС—2 «Тосочка».

Завершился парад пролетом авиации. В небе на Красной площадью пролетели пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30 и МиГ-29.