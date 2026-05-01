Трамп объявил о повышении пошлин на автомобили из ЕС

Трамп увеличил до 25% пошлины на автомобили, произведенные в ЕС

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social объявил о повышении до 25% пошлин на легковые и грузовые автомобили, произведенные в Евросоюзе.

«Я рад сообщить, что из-за того, что Европейский союз не соблюдает условия нашего торгового соглашения, на следующей неделе я повышу пошлины, взимаемые с ЕС за легковые и грузовые автомобили, ввозимые в Соединенные Штаты. Пошлины будут увеличены до 25%», — уточнил глава Белого дома.

При этом американский лидер добавил, что на автомобили, произведенные европейскими компаниями на территории США, пошлины распространяться не будут.

20 февраля Верховный суд отменил действие большинства пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом. Судьи постановили, что он не имел права устанавливать тарифы, опираясь на закон о чрезвычайных экономических полномочиях. Сам Трамп, внезапно узнав о решении инстанции, грязно выругался перед губернаторами, обматерив судей.

Позже президент выразил разочарование решением и заверил, что введет пошлины другими способами, анонсировав первые из них.

