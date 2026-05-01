США расширили ограничения, связанные с Кубой

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, который предписывает вводить ограничения против иностранных финансовых организаций за проведение транзакций в интересах лиц и компаний на Кубе, находящихся под блокирующими санкциями США, передает РИА Новости.

В документе говорится, что министр финансов уполномочивается налагать на иностранную финансовую организацию одну или несколько санкций после установления того, что она проводила или содействовала проведению любой транзакции в интересах или от имени любого лица на Кубе, чье имущество или имущественные интересы заблокированы в соответствии с данным указом.

29 апреля госсекретарь Марко Рубио обвинил власти Кубы в предоставлении территории республики представителям разведывательных служб стран-противников Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты не могут позволить, чтобы их оппоненты размещали сотрудников разведслужб или военные базы в 90 милях (~145 км) от них.

При этом госсекретарь не обвинил в этом какие-то конкретные страны.

