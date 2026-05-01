Лавров поговорил с Арагчи по поводу пропуска российских судов через Ормуз

Лавров обсудил с Арагчи вопросы пропуска российских судов через Ормузский пролив

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи вопросы пропуска российских судов через Ормузский пролив. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

1 мая министры провели телефонный разговор. Уточняется, что стороны продолжили обстоятельный обмен мнениями по поводу перспектив полного прекращения боевых действий, а также стабилизации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, включая обеспечение свободы судоходства и урегулирование вокруг иранской ядерной программы.

«Отдельное внимание [в ходе разговора] было уделено вопросам пропуска российских судов и грузов через Ормузский пролив», — говорится в заявлении.

30 апреля глава Белого дома сообщил Newsmax, что не предоставит Ирану обогащенный уран ни для медицинских, ни для энергетических целей.

29 апреля помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил на брифинге, что в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп поделился своей оценкой «сложного положения, в котором сейчас находится Иран и его руководство».

Ранее в США допустили новый удар по Ирану в ближайшее время.