Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп рассказал конгрессу о судьбе войск США на Ближнем Востоке

Eugene Hoshiko/AP

Президент США Дональд Трамп в письме конгрессу сообщил о завершении боевых действий против Ирана, добавив, что американские войска останутся на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

Глава Белого дома напомнил, что 7 апреля он отдал приказ о двухнедельном прекращении огня, а затем продлил этот режим.

«Начиная с 7 апреля 2026 года, между вооруженными силами Соединенных Штатов и Ирана не было зафиксировано ни одного случая обмена огнем. Боевые действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены», — сказано в письме Трампа.

По словам президента, Пентагон продолжает при необходимости и по мере целесообразности корректировать расстановку сил в зоне ответственности в отдельных странах для противодействия угрозам со стороны Тегерана и его прокси-сил, а также для защиты США, их союзников и партнеров.

Кроме того, в письме говорится, что подробности изменений боеготовности американских войск в регионе более детально изложены в секретном приложении к документу.

Незадолго до этого Дональд Трамп сообщил журналистам у Белого дома, что остался недоволен последним предложением Исламской Республики по потенциальной ядерной сделке для разрешения конфликта.

29 апреля помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил на брифинге, что в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп поделился своей оценкой «сложного положения, в котором сейчас находится Иран и его руководство».

Ранее в США допустили новый удар по Ирану в ближайшее время.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
