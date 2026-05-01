Трамп рассказал конгрессу о судьбе войск США на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп в письме конгрессу сообщил о завершении боевых действий против Ирана, добавив, что американские войска останутся на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

Глава Белого дома напомнил, что 7 апреля он отдал приказ о двухнедельном прекращении огня, а затем продлил этот режим.

«Начиная с 7 апреля 2026 года, между вооруженными силами Соединенных Штатов и Ирана не было зафиксировано ни одного случая обмена огнем. Боевые действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены», — сказано в письме Трампа.

По словам президента, Пентагон продолжает при необходимости и по мере целесообразности корректировать расстановку сил в зоне ответственности в отдельных странах для противодействия угрозам со стороны Тегерана и его прокси-сил, а также для защиты США, их союзников и партнеров.

Кроме того, в письме говорится, что подробности изменений боеготовности американских войск в регионе более детально изложены в секретном приложении к документу.

Незадолго до этого Дональд Трамп сообщил журналистам у Белого дома, что остался недоволен последним предложением Исламской Республики по потенциальной ядерной сделке для разрешения конфликта.

29 апреля помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил на брифинге, что в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп поделился своей оценкой «сложного положения, в котором сейчас находится Иран и его руководство».

Ранее в США допустили новый удар по Ирану в ближайшее время.