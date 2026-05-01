Зверев объяснил моду на естественность: «Насмотрелись на этот кошмар»

Шоумен Зверев: мода на естественность появилась из-за видимости неудачных пластик
Стилист и шоумен Сергей Зверев заявил, что мода на естественность пришла с доступностью интернета. Его слова передает News.ru.

Зверев объяснил, что в интернете люди стали чаще видеть последствия неудачных пластик. Поэтому, по мнению стилиста, многие стали отказываться от хирургических вмешательств, связанных с изменением внешности.

«Конечно, люди уже и побаиваются. Тренд на естественность пошел. Люди насмотрелись на этот кошмар, когда перебор. Удачно сделанных очень мало, поэтому такой отток», — поделился шоумен.

Несмотря на растущий тренд на естественность, Зверев не видит его среди звезд шоу-бизнеса. Как отметил стилист, его звездные коллеги «уже по пятому кругу пошли» по пластическим хирургам. Это заставило шоумена задуматься над тем, чтобы самому лечь под нож.

«Я тоже думаю, что мне пора. Я не знаю, у кого делать? Даже мой великий друг Филипп (Киркоров), понятно же, что он не на пророщенной пшенице и молитвах стал таким красивым. Понятно, что он уже все сделал», — рассказал Зверев.

Ранее Зверев поразил поклонниц обнаженной фотосессией к Пасхе.

 
