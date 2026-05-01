В Херсонской области ВСУ атаковали подстанцию скорой помощи

Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подстанция скорой помощи в Херсонской области подверглась удару Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил зампред регионального правительства Сергей Черевко в «Максе».

«В эти часы в Алешкинском районе Херсонской области подстанция скорой помощи подверглась обстрелу. К счастью, сотрудники скорой помощи существенно не пострадали, хотя у них наблюдается высокая степень контузии», — написал он.

Он отметил, что после изменения оперативной обстановки в лучшую сторону медики будут доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

28 апреля в белгородском приграничье в результате удара беспилотника ВСУ по одному из блокпостов получили травмые не совместимы с жизнью фельдшер из Курской области и ее муж. 16-летний сына фельдшера также находился в автомобиле. Он был ранен и доставлен в детскую областную больницу в Белгороде с акубаротравмой, в шоковом состоянии.

Ранее ВС России за неделю нанесли шесть ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины.

 
Нападение на губернатора, новый мирный план Ирана и первый успех российской онковакцины. Главное за 1 мая
