Война США и Израиля против Ирана
Стало известно о массовом увольнении сотрудников киевской полиции

ТАСС: полиция в Киеве столкнулась с массовыми увольнениями из-за угроз жителей
РИА Новости

Сотрудники полиции в Киеве массово увольняются из-за постоянных угроз со стороны местных жителей и сотрудников СБУ, родственники которых были насильно мобилизованы в ВСУ. Об этом сообщил ТАСС представитель силовых структур России.

По его словам, правоохранители ищут должности в других регионах на западе Украины, предпринимают попытки уволиться по состоянию здоровья и перевестись в подразделения, находящиеся в прифронтовых городах. Такая ситуация происходит после трагедии с «голосеевским стрелком» в Киеве, отметил собеседник агентства.

«Однако первопричины гораздо глубже: во-первых, полицейские начали получать угрозы как от родственников насильно мобилизованных солдат, так и от представителей своих коллег из других силовых структур (СБУ), друзей и близких которых они задерживали и отправляли в ТЦК», — сказал он.

Также представитель силовых структур России заявил, что, помимо всего вышеперечисленного, сейчас украинская столица — крупнейший центр дезертиров из ВСУ. В крупном городе им гораздо проще укрыться.

«В случае каких-то социальных потрясений, госпереворота украинские полицейские понимают, что станут первой мишенью для его акторов», — добавил собеседник агентства.

До этого украинский оппозиционный Telegram-канал «Резидент» сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский приказал в 2026 году мобилизовать до 1 млн человек.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в конце февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Власти страны принимают меры, чтобы исключить возможность уклонения от службы для мужчин призывного возраста. В украинских социальных сетях регулярно появляются видеозаписи принудительной мобилизации и столкновений граждан с сотрудниками военкоматов и полиции в различных населенных пунктах. В связи с острой нехваткой личного состава в армии участились рейды в общественных местах, мужчины призывного возраста пытаются любыми способами покинуть страну, нередко рискуя жизнью.

Ранее стало известно, на что решились ВСУ для борьбы с массовым дезертирством.

 
Нападение на губернатора, новый мирный план Ирана и первый успех российской онковакцины. Главное за 1 мая
