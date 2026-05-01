В Госдуме назвали высшее образование в России «непозволительной роскошью»

Глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» назвал коммерческим произволом рост цен на обучение в вузах страны. Он призвал российское руководство вмешаться в эту ситуацию.

«Рост в сравнении с прошлым годом — до 30%! Расценки — и по 500 тысяч, и по 1,5–2 млн. Люди сравнивают с ценами в зарубежных вузах Европы, и они ниже даже, чем у нас в регионах. Нам не нужны больше специалисты с высшим образованием? Оно становится непозволительной роскошью для людей. Государство должно вмешаться», — заявил Миронов.

Парламентарий считает, что первое высшее образование для граждан России должно быть полностью бесплатным, а также нужно установить «потолок» предельных цен на обучение в вузах.

«Нам говорят, что денег на это нет. Ну, давайте к этому идти постепенно. Для начала хотя бы немного сдержим этот коммерческий произвол вузов — ограничим рост платы за обучение официальной инфляцией. Напомню, инфляция за прошлый год по Росстату — меньше 6%, откуда тогда этот ежегодный рост на 15, 20, 30%? Необходимо также установить «потолок» предельных цен на обучение, чтобы их не сами вузы определяли, как хотели. И давайте по стратегическим сферам, где у нас острейший кадровый дефицит, сделаем все-таки бесплатным обучение в вузах и колледжах. Государству нужны врачи, учителя, ученые, инженеры. А если позволять вузам ломить цены, страна этих специалистов не получит», — отметил Миронов.

По его мнению, обеспечивать регулирование цен можно не только за счет бюджетных расходов и господдержки, но и за счет ресурсов самих учебных заведений.

«У наших «бедных» вузов немало своих ресурсов. Особенно если речь о крупных вузах в городах-миллионниках. Давайте посмотрим, так ли они распоряжаются своими зданиями, земельными участками, другими активами? Так ли нужно устанавливать космические зарплаты ректорам, другим руководителям? Может быть, эти деньги использовать, чтобы снизить стоимость обучения? Чтобы работа вузов больше соответствовала стратегическим задачам страны, которой нужны грамотные специалисты», — заключил парламентарий.

Ранее Миронов назвал никудышней идею снижения нештрафуемого предела скорости.