В Голливуде саентологи сняли ручки с дверей церкви из-за тренда подростков

Новый тренд врываться и бегать по церквям саентологов стал модным среди подростков в США, из-за чего саентологическая церковь в Голливуде приняла радикальные меры: с дверей здания были демонтированы ручки, а доступ публики ограничен. Об этом сообщает телеканал CBS.

«Церковь саентологии в центральной части Голливуда лишилась дверных ручек, а вход для посетителей теперь строго контролируется», — сообщает вещатель.

Согласно информации телеканала, представители церкви расценивают участившиеся случаи проникновения подростков как «спланированное вторжение на частную собственность». В своем заявлении, на которое ссылается CBS, саентологи категорически отвергают предположение, что подростки демонстрируют гражданскую позицию, пытаясь раскрыть особенности закрытой организации. Они подчеркивают, что такие действия нарушают ход религиозных обрядов и посягают на личное пространство прихожан.

Эта ситуация активно освещается в средствах массовой информации уже несколько недель: группы подростков целенаправленно забегают в саентологические учреждения, стремясь преодолеть максимальное расстояние внутри зданий.

Ранее христианство назвали самой преследуемой религией в мире.

 
Нападение на губернатора, новый мирный план Ирана и первый успех российской онковакцины. Главное за 1 мая
