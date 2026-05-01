Инвесторы застряли в криптопроекте президента США

Инвесторы, вложившие средства в криптопроект World Liberty Financial (WLFI) президента США Дональда Трампа, сталкиваются с трудностями при выходе из него, в то время как семья главы Белого дома продолжает накапливать богатство. Об этом говорится в статье Bloomberg.

World Liberty Financial была основана в 2024 году Закари Фолькманом, Чейзом Херро, Алексом и Заком Уиткоффами, а также членами семьи Трампа. Семья президента получает 75% чистой прибыли от продажи токенов WLFI и долю от доходов стейблкоинов.

По информации агентства, в ходе двух инвестиционных раундов проект сумел привлечь более $550 млн от инвесторов, заинтересованных громкими именами его основателей. После этого проект «тихо» реализовал еще 5,9 млрд токенов WLFI частным лицам, при этом значительная часть полученных средств была направлена в организации, связанные с семьей Трампа.

В результате стоимость WLFI упала до рекордных 6 центов. Инвесторы, согласно условиям соглашения, не могут продать 80% своих токенов, что приводит к их застреванию в падающем активе.

«Это какая-то фантастика, что семья Трампа не только наживается на этом финансовом предприятии с явным конфликтом интересов, но и делает это таким образом, что другие инвесторы не могут разделить с ними прибыль», — отметил профессор Корнеллского университета Эсвар Прасад.

Согласно данным Bloomberg, у инвесторов почти нет возможности обратиться за защитой к регулирующим органам, поскольку токенизированные проекты не подлежат тем же требованиям, что и публичные компании: им не нужно предоставлять аудированные финансовые отчеты, раскрывать инсайдерские сделки или проходить независимую проверку совета директоров.

